В Красноярске на месте «Китай-города» построят офисное здание

В центре Красноярска на месте снесенного торгового комплекса «Китай-город» планируют построить трехэтажное офисное здание. Судя по информации с сайта госзакупок, деловой центр возведут между «Метрополем» и долгостроем «КАТЭК НИИ Уголь».

Под объектом разместят двухуровневую парковку на 174 машины. Также застройщику предстоит провести археологические работы и пройти государственную историко-культурную экспертизу.

Возведение объекта оценили в 800 миллионов рублей.

Зимой 2026 года в рамках подготовки Красноярска к 400-летнему юбилею администрация города объявила торги на поиск подрядчика по благоустройству площади Мира. Это пространство станет главным в юбилейных торжествах.