В Красноярском крае за сутки потушили три лесных пожара

На утро 6 мая в Красноярском крае действует один лесной пожар на площади 15 га — тайга горит в Усинском лесничестве. Очаг возгорания зафиксировали в труднодоступной удаленной местности.

Как сообщили специалисты регионального лесопожарного центра, борьбу с огнем ведут 52 человека. Тушение осложняет сильный ветер, жаркая погода и сложный рельеф. Угрозы населенным пунктам нет.

За минувшие сутки специалисты ликвидировали три лесных пожара на площади 6,5 га в Ужурском, Каратузском, Минусинском лесничествах. По предварительным данным, все произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Напомним, что нарушителям требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо звонить на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.