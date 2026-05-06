НовостиПроисшествия6 мая 2026 3:00

Виновник пожара в лесу под Красноярском заплатит более 820 тысяч рублей

Вячеслав КУИМОВ
Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Более 820 тысяч рублей взыщут с виновника пожара на Есауловской петле под Красноярском. Как сообщило Министерство природных ресурсов и лесного комплекса края, сумма не окончательная — специалисты еще подсчитывают затраты на тушение возгорания.

Всего от огня пострадало 17 га тайги: сгорели деревья, трава и молодые растения. В тушении участвовали около 40 человек.

Напомним, что 1 мая на Есауловской петле отдыхала большая организованная группа туристов. В какой-то момент один из них – 56-летний мужчина – запустил сигнальные фаеры. Так и начался пожар.

Лесопожарный центр предупреждает: за нарушение правил пожарной безопасности грозит не только административная, но и уголовная ответственность.