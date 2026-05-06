В аэропорту Красноярска у пассажиров изъяли и сожгли почти 109 килограммов еды

За апрель 2026 года в аэропорту Красноярска у пассажиров изъяли и уничтожили 108,8 килограмма карантинной продукции. Такой цифрой поделилась пресс-служба краевого Россельхознадзора.

В ходе проверок из ручной клади и багажа пассажиров международных рейсов изъяли мясные и молочные продукты, а также мед. Еду ввезли с нарушением ветеринарно-санитарных требований.

Сомнительный груз сожгли. За нарушения к административной ответственности привлекли 60 человек.

Кроме того, специалисты провели ветеринарный контроль и оформили вывоз 18 домашних животных — кошек и собак. Питомцы отправились со своими владельцами в Хорватию, Венгрию, Францию, Турцию, Вьетнам, Болгарию, Грузию и Испанию.