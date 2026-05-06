В Красноярском крае за сутки потушили 33 пожара, из которых 21 — это возгорания сухой травы и мусора. Об этом сегодня, 6 мая, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, в селе Новополтавское Ермаковского округа сгорели хозпостройки на площади 210 квадратных метров. С огнем боролись девять человек и четыре единицы техники. Предварительная причина случившегося — короткое замыкание электропроводки.

На оказание помощи при ДТП сотрудники ведомства не выезжали.

На акваториях края зафиксировали одно происшествие: в Зеленогорске при переходе через ручей Осиновый мыс утонул мужчина.