Ко Дню Победы в Красноярске открылась уличная фотовыставка. Фото: агентство печати и массовых коммуникаций края

5 мая в сквере имени Дзержинского в Красноярске открылась уличная фотовыставка «Этот день мы приближали, как могли». Организатор экспозиции – агентство печати и массовых коммуникаций края. На выставке представлено порядка 50 работ. Каждая сопровождается описанием события, места и времени фотосъемки.

Основу экспозиции составляют снимки из архивов военной фотохроники ТАСС – документального летописца советской эпохи, хранилища исторической памяти. Также гости смогут увидеть фотографии красноярца Игоря Венюкова, фотокорреспондента газеты «Красноярский рабочий» и Степана Малобицкого. Имя этого мастера давно является символом визуальной летописи всего края. Его снимки военных лет запечатлели заводы, эвакуированных, детей, вставших к станкам вместо ушедших на фронт отцов и поднявших на своих плечах производство страны женщин.

Центральным элементом экспозиции служит метафорический железнодорожный мост как главная артерия войны, по которой уходили на фронт переполненные эшелоны.

Выставка проработает до конца мая.