Стало известно, когда могут начаться масштабные поиски семьи Усольцевых

Фото: Илья САВЧУК.

Поисковики предположили возможную дату возобновления масштабных поисков семьи Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края.

Супруги Сергей и Ирина, их пятилетняя дочка Арина и корги Лада осенью 2025 года пошли на живописный маршрут по направлению к скале Мальвинка от поселка Кутурчин. Семья планировала вернуться к вечеру, но из леса так и не вышла. Основной версией пропажи остается несчастный случай: из-за внезапной непогоды семья могла сбиться с тропы и заблудиться, либо попасть в расщелину среди курумников.

Масштабные поиски в первые дни после пропажи семьи заняли 12 дней. Дальше их вести не позволили погодные условия — в тайге сильно похолодало и выпал снег. Поиск собирались продолжить только поздней весной.

«КП-Красноярск» уточнил у волонтеров и следователей, когда поисковые операции могут продолжить. По словам руководителя отряда «Поиск пропавших детей» Светланы Торгашиной, точной даты возобновления поисков пока нет. Это же говорят и в СК, уточняя, что работы продолжатся как только полностью сойдет снег в тайге — а это конец мая-начало июня. Более точных прогнозов ни поисковики, ни следственные органы дать пока не могут.

Последний раз СК выезжал на поиски в середине апреля — территорию осматривали с беспилотников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я видел лицо Ирины в лесу»: охотовед, родственник, «знакомый» и волонтер поделились теориями исчезновения семьи Усольцевых (ПОДРОБНОСТИ).