НовостиОбщество5 мая 2026 11:35

Красноярский край вошел в топ рейтинга роста зарплат

Регион занял 12 строчку среди всех регионов России
Анна КОМАРОВА

Фото: ИВАНОВА Диана.

Аналитики РИА Новости составили рейтинг регионов России по динамике зарплат. Такой топ рассчитали исходя из покупательной способности россиян и темпов роста зарплат в течение последней пятилетки.

Красноярский край в этом топе оказался на 12 строчке. Динамика у нас неплохая: если она будет развиваться так же, то через 4 года и 2 месяца четверть жителей края будет зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц. А через 10 лет и 7 месяцев на такой доход смогут выйти 75% населения.

Возглавили рейтинг Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа и Республика Татарстан. Этим регионам потребуется всего около 6 лет, чтобы половина жителей получали 200 тысяч. На последних строчках — Дагестан, Чечня и Ингушетия. Там для выхода на такой уровень доходов населению нужно от 15 до 22 лет.