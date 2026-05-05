Суд в Красноярске отказался отменять закон об эвтаназии собак

В Красноярске 5 мая прошло заседание по иску зоозащитников, которые требовали отменить краевой закон об эвтаназии бездомных собак. Обращение рассматривал Красноярский краевой суд.

Иск зоозащитников суд решил оставить без удовлетворения. Обжаловать решение истцы могут в течение месяца. Руководительница приюта «Бездомный пес» Светлана Загуменникова, которая была одним из истцов, рассказала изданию «Проспект Мира», что они предлагали другие пути решения проблемы с агрессивными собаками: создать муниципальные приюты, ввести систему идентификации собак с привязкой к владельцам, обязать хозяев стерилизовать и вакцинировать своих питомцев, а также серьезно ужесточить штрафы за самовыгул.

Среди тех, кто выступал против отмены закона в его нынешней редакции были краевые власти, мать погибшего от нападения собак в октябре ребенка Елена Кривошеина, а также член правления СНТ, в котором погиб мальчик. Пока неизвестно, будут ли зоозащитники обжаловать решение суда. Напомним, закон об эвтаназии опасных безнадзорных животных действует в Красноярском крае с 1 марта 2026 года.

На проблемы с бездомными собаками с наступлением тепла жалуется и соседняя Кемеровская область. Жительница Кемерова рассказала сайту VSE42.Ru, что несколько бродячих псов облюбовали центральную площадь Советов, прямо под окнами мэрии и областного правительства.