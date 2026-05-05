В Красноярском крае подтопило 20 домов и 207 участков

Из-за поводков в крае подтоплены дома, дачи и дороги. Фото: краевое МЧС

В Красноярском крае паводковыми водами затоплены 20 жилых домов, 207 приусадебных участков и 24 участка автодорог. Об этом 5 мая рассказали в МЧС по краю. На реке Большой Кемчуг в районе одноименного села остается один сантиметр до опасной отметки. На сегодня уровень воды составляет 469 см. На реке Усолка в Троицком уровень воды 737 см, что на 77 сантиметров выше нормы. На реке Агул в селе Петропаловка-1 уровень воды составляет 551 см при опасной отметке в 570 см.

На пойму вышла река Чулым в селах Красный Завод и Новобирилюссы, река Сыда в селе Отрок, реке Анжа в Агинском и река Агул у Петропавловки-1.

В ближайшие сутки прогнозируют рост уровней воды на реках Чулым и Кан. На реках Мура, Подкаменная Тунгуска и Вельмо возможен выход воды на пойму.