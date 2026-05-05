Приставы Красноярского края выдворили из страны почти 300 нелегальных мигрантов

За первые четыре месяца 2026 года приставы Красноярского края выдворили за пределы России 293 нелегальных мигрантов из других стран, в основном ближнего зарубежья.

Речь идет об иностранцах, которые злостно нарушили правила въезда и режим пребывания в стране. Всех их суд признал виновными в совершении административных правонарушений и назначил наказание: штраф от двух до пяти тысяч рублей с принудительным выдворением за границу. Въезд на территорию РФ будет закрыт для них на ближайшие пять лет.

После оформления всех необходимых документов приставы доставили нелегальных мигрантов из центра временного содержания в аэропорт Красноярска. Представители ведомства сопровождали иностранных граждан до пункта пропуска через государственную границу и передали сотрудникам пограничной службы краевого управления ФСБ.