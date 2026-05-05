В одном из районов Красноярска торговцев клубникой наказали на 80 тысяч рублей

В Красноярске продолжают бороться с незаконной уличной торговлей. 5 мая в администрации города поделились очередными итогами проверок. К примеру. только в Октябрьском районе с начала 2026 года прошло 12 совместных рейдов административной комиссии и полиции, во время которых были выписаны штрафы на 80 тысяч рублей.

Весной особое внимание проверяющих приковано к точкам на парковках, у проезжей части и возле торговых центров, где стихийно торгуют клубникой. Чаще всего нарушители попадались на улицах Мирошниченко, 6, Попова, 14, Киренского, 13, Вильского, 28д, Высотной, 1, Тотмина, 35, а также на остановке «Строитель». Зачастую ягода у продавцов стоит в ящиках прямо в багажниках автомобилей, а документов на товар у них нет. В итоге выписано 46 протоколов, причем некоторые предприниматели попались на нарушениях несколько раз за весну.

Жителям города рекомендуют воздержаться от покупок съестного с машин и импровизированных уличных прилавков. Предлагаемые там молоко, мясо, ягоды, овощи и фрукты обычно не имеют подтверждающих качество документов, а сами продавцы трудятся без санитарных книжек. Не факт, что удастся их найти и наказать, если купленные продукты станут причиной заболеваний у покупателей.

Напомним, что во всех районах города оборудованы социальные ряды для того, чтобы красноярцы могли легально продавать излишки овощей-фруктов-зелени с дачных участков, а также сделанные своими руками вещи и некоторые другие товары.