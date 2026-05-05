С жителя Самары незаконно списали огромный долг «двойника» из Красноярска

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

5 апреля стало известно, что прокуратура Красноярского края помогла защитить права «двойника» должника и вернуть ему крупную сумму, которую незаконно списали в счет чужой задолженности. Дело в том, что мужчина из Самары является полным тезкой жителя Красноярска, к тому же с совпадающей датой рождения. Это в прямом смысле дорого ему обошлось.

У жителя краевого центра был непогашенный долг. Судебные приставы наложили ограничения на счета и имущество жителя Самары и списали с его счетов один миллион 700 тысяч рублей, каким-то образом «перепутав» его с сибиряком.

Как выяснилось, житель Приволжья попадал в такую ситуацию и раньше. Тогда проблему удалось быстро решить: деньги вернули, а самого гражданина внесли в реестр ошибочно идентифицированных должников, чтобы подобное больше не повторилось. Но что-то пошло не так, и ситуация возникла снова. На этот раз возникла необходимость доказывать из другого региона, что это ошибка. Жалобы эффекта не дали, помогло только обращение в прокуратуру.

Прокурорская проверка подтвердила, что меры принудительного взыскания применили к человеку, не имеющему отношения к долгу. В итоге незаконно удержанные деньги пострадавшему вернули полностью. Руководителю краевого управления ФССП внесено представление об устранении нарушений. В прокуратуре добавили, что рассмотрение представления находится на контроле ведомства.