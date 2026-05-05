В Ленинском районе Красноярска начали благоустраивать новую набережную

В Ленинском районе Красноярска приступили к благоустройству набережной. 5 мая в администрации города поделились, что работы идут на территории вдоль Енисея: от Октябрьского моста до здания № 12 по Северному проезду. Набережной здесь никогда не было, участок представлял собой заросший берег.

Благоустройство этой территории станет шагом к созданию непрерывной зоны отдыха вдоль всего правого берега Енисея. Новое пространство для прогулок и отдыха облагораживают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». За благоустройство этой территории в прошлом году проголосовали жители города.

По проекту вдоль берега создадут удобную прогулочную зону. Сквозь заросли предстоит проложить дорожно-тропиночную сеть, поэтому часть хаотично растущей зелени убирают. Это делают в соответствии с замыслом проектировщиков, чтобы оборудовать освещенные дорожки, детские и спортивные площадки. Также на набережной появятся современные смотровые балконы, места для спокойного и активного отдыха. Предусмотрен большой объем озеленения: посадка новых крупномерных деревьев, кустарников и многолетних трав. Работы будут идти все лето.