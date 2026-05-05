В обновленный состав Сибирского юношеского оркестра вошли 62 участника.

Обновленный состав Сибирского юношеского оркестра объединил 62 молодых музыканта из разных городов и учебных заведений Сибири. Среди них - ученики детских музыкальных школ и школ искусств Красноярска, Сосновоборска, Иркутской области, Кемерова, обучающиеся Красноярского колледжа искусств имени Иванова-Радкевича, Колледжа СГИИ, Норильского колледжа искусств, Новосибирского музыкального колледжа имени Мурова, Братского музыкального училища, Сибирского института искусств имени Хворостовского и Новосибирской консерватории имени Глинки. Об этом рассказали в правительстве края. Оркестр представит шедевры русского и западноевропейского романтизма.

Сибирский юношеский оркестр - это платформа для профессионального становления музыкантов. В рамках реализации проекта проходит подготовка артистов в возрасте от 14 до 25 лет. Проект создан для того, чтобы объединить молодых музыкантов из учебных заведений региона и Сибирского федерального округа.