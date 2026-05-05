Красноярский край присоединился к акции «Песня тоже воевала»

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Красноярский край примет участие в масштабной патриотической акции «Песня тоже воевала». 7 мая 2026 года с 14:00 в Красноярском кадетском корпусе (город Красноярск, улица Малиновского, 20) жители и гости краевой столицы смогут исполнить «Смуглянку» вместе в честь Дня Победы. Предварительно желающим нужно уточнить возможность участия у организаторов площадки.

Напомним, образовательный проект «Песня тоже воевала» возник в Новосибирской области. Усилиями глав регионов, входящих в Сибирское соглашение, он превратился в международную патриотическую акцию. В прошлом году в ней участвовали юные исполнители из 15 регионов России, а также Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Китая. В канун 80-летия Победы более 80 тысяч детей одновременно спели «День Победы». В 2026 году для исполнения была выбрана другая популярная песня военных лет – «Смуглянка».

Организаторы подчеркивают, что проект стал данью уважения победителям в Великой Отечественной войне и связывает поколения.