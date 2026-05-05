Главные часы Красноярска остановили для ремонта

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Красноярске остановили главные городские часы для проведения ремонта. 5 мая об этом рассказали в администрации города.

Там пояснили, что подрядчик уже приступил к гарантийной покраске циферблатов. Работы будут выполняться поочередно на всех сторонах часов. Первым остановили механизм, обращенный к улице Сурикова. После приведения этой панели в порядок высотники перейдут к следующей, а стрелки часов на обновленном фоне запустят.

Напомним, что торжественное открытие часов состоялось 8 сентября 2001 года. За более чем двадцать лет существования башня с часами получила народное прозвище «Биг-Бен» и превратилась не просто в достопримечательность, а в неотъемлемую часть города. Ее образ можно увидеть на поздравительных открытках и среди главных символов Красноярска в произведениях искусства.

