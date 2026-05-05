Организатор несостоявшегося фестиваля вернет красноярцам более 720 тысяч рублей

Роспотребнадзор помог 34 красноярцам отсудить деньги за несостоявшийся фестиваль

В Красноярске организатор несостоявшегося фестиваля вернет 34 горожанам более 720 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства помогли красноярцам вернуть деньги за несостоявшийся Summer Global Festival и компенсацию.

Мероприятие было анонсировано на 30 августа 2025-го года. Но накануне события объявили о переносе на лето 2026-го года.

Зрители обратились к организатору и попытались вернуть деньги, но их требования проигнорировали. Тогда люди обратились в Роспотребнадзор. Специалисты подготовили групповой иск и представили их интересы.

Решением суда с ИП Нефедьевой в пользу пострадавших взыскано более 720 000 рублей, в которые входит сумма за билеты, неустойка, штраф за несоблюдение удовлетворения требований в добровольном порядке и компенсация морального вреда.