Жителю Норильска грозит срок за посылку с незаконными препаратами из-за границы

В начале 2025 в 31-летний житель Норильска заказал для себя через площадку в теневом сегменте интернета сильнодействующий препарат, который запрещен к продаже в России. 5 мая стало известно, что прокурор утвердил ему обвинение в незаконном перемещении через таможенную границу Евросоюза сильнодействующих веществ.

Схема была выстроена почти без личных контактов. Покупка оформлялась из квартиры: заказ, оплата 12 тысяч рублей с виртуальной банковской карты, переписка через бот-сервис, затем трек-номер международного отправления. Посылка шла из Индии, а мужчина тем временем отслеживал ее путь в приложении и ждал прибытия.

Спустя месяц отправление пришло в пункт назначения. В тот же день получатель явился в отделение связи, предъявил штрих-код, забрал посылку и почти сразу был задержан сотрудниками МВД. Внутри полученной им упаковки находились таблетки с сильнодействующим веществом. Кроме того, при задержанном оказались еще две аналогичные упаковки, которые он приобрел ранее таким же способом.

На допросе мужчина пояснил, что употреблял препарат регулярно, чтобы, по его словам, снимать стресс и последствия тренировок. При этом он не отрицал, что понимал незаконный характер такой покупки.

Уголовное дело рассмотрит Норильский городской суд. Обвиняемому грозит от трех до семи лет лишения свободы.