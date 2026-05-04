В Красноярском крае хранится 5% российской пшеницы Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Красноярский край хранит у себя 5% всей российский пшеницы. Об этом сообщает Красноярскстат.

На начало апреля 2026 года в регионе хранится 515 тонн злаков. Из этого объема для производственных целей годится 424 тонны пшеницы, то есть для изготовления продуктов питания.

Красноярский край занимается 7 место по объемам хранения пшеницы среди всех регионов РФ.

Напомним, что в апреле 2026 года в Красноярском крае приступили к весеннему севу. Зерновые культуры, в основном пока пшеницу и овес, уже сеют в южных округах – Каратузском, Курагинском, Шушенском и Балахтинско-Новоселовском. Так, по данным минсельхоза, на 27 апреля уже засеяны 350 гектаров.