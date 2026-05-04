Жителя Красноярского края осудили за две пощечины сожительнице

В мае 2026-го жителя Шарыповского района приговорили к 5 месяцам ограничения свободы за нападение на сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба Судов Красноярского края.

В октябре 2015-го гражданин Одегов отправился в колонию строгого режима на 11 лет за убийство. Но за хорошее поведение в 2023 году оставшийся срок ему заменили принудительными работами, а через год он вышел по УДО.

Однако у него осталась непогашенная судимость. Это не помешало ему начать жить с женщиной, однако в одну из ноябрьский ночей пара поссорилась. В итоге Одегов не сдержался и дважды ударил сожительницу ладонью по щеке.

В итоге дело вновь дошло до суда. Не будь у Одегова непогашенной судимости, до таких последствий бы вряд ли дошло, но в данном случае мужчина вновь оказался на скамье подсудимых и был приговорен к 5 месяцам ограничения свободы.