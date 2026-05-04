В Красноярске раскрыли покушение на убийство таксиста 16-летней давности

В мае 2026 года в Красноярске раскрыли покушение на убийство таксиста, которое случилось в 2010 году. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Дело было так. 1 марта 2010-го житель Красноярска сел в такси у остановки «Органный зал». Добравшись до пункта назначения у улице Ломоносова, пассажир вытащил нож, и начал требовать у таксиста деньги и ценности.

Водитель оказался не так прост: завязалась потасовка, в ходе которой грабитель несколько раз ударил жертву. Но таксист вырвал нож и тоже ранил нападавшего. Но тому все же удалось сбежать.

В 2010 году дело превратилось в «висяк», но спустя 16 лет следователи вновь изучили доказательства. Ключевым моментом стала проверка ДНК-профиля, обнаруженного на вещественных доказательствах, по Федеральной базе данных геномной информации.

В итоге подозреваемым оказался 54-летний житель Каменска-Уральского. Его задержали и отправили в Красноярск. Мужчину обвиняют в покушении на убийство и разбое.