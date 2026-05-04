В Красноярск вновь привезут частицу Вечного огня

7 мая в Красноярск доставят частицу Вечного огня из Александровского сада. Об этом рассказала замглавы города — руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева.

Вечный огонь прибудет в Культурный центр на Высотной. Там в этот день завершится военно-патриотический фестиваль «Летопись Победы. Забвению не подлежит».

Напомним, впервые Вечный огонь доставили в Красноярске в 2025 году. Как и год назад, частицу этого символа Победы пронесут по памятным городским местам.