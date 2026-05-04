В Красноярском крае суд признал отца-алиментщика недостойным наследником сына

В Красноярском крае суд встал на сторону горюющей женщины и лишил ее бывшего мужа права на выплаты от государства, положенные родственникам военнослужащего, погибшего на специальной военной операции.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края, в суд обратилась жительница Казачинского района. Ее сын погиб в январе 2025 года. Биологический отец выразил готовность «получить, что ему полагается». Но женщина обратилась в суд.

Как выяснилось, отец он был по документам. В реальности семью оставил давно, участия в воспитании сына не принимал, жизни не учил. Более того, много лет назад у него образовалась задолженность по алиментам более 1 миллиона рублей – ее взыскивали по суду в 2012 года.

Казачинский районный суд изучил материалы гражданского дела по иску матери и полностью удовлетворил его.