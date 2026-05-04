Девочка-подросток погибла под колесами поезда в Кемеровской области

16-летняя школьница попала под поезд в вечернее время Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Девочка-подросток погибла под колесами грузового поезда в Кемеровской области. Жуткая трагедия произошла накануне, 3 мая, около 20:10 часов по местному времени возле станции Тайга-2, сообщает областное интернет-издание Vse42.ru со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Ведомством начата проверка по факту смертельного травмирования. Вопросов много: почему 16-летняя девушка оказалась на железнодорожных путях в такой час? Была ли она одна или с компанией и в целом обстоятельства трагедии.

Также ведомство даст оценку деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.