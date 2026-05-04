Жительница Минусинска компенсирует расходы на тушение пожара в 11 гектар

Жительница Минусинска компенсирует расходы на тушение пожара. Прокуратура выдвинула иск против нарушительницы противопожарного режима.

Первый в текущем году ландшафтный пожар на территории Красноярского края случился в Минусинском муниципальном округе, в деревне Солдатово – на участке одного из крестьянских фермерских хозяйств.

Хозяйка фермы дала задание сжечь доски и отходы, несмотря на то, что погода была ветреная. Видимо, полагала, что никто не заметит. Однако огонь быстро перекинулся на сухую растительность, пожар охватил площадь в 11 гектаров. Для тушения потребовалась помощь профессионалов.

В прокуратуре озвучили результаты проверки: между сожжением мусора и лесным пожаром есть прямая причинно-следственная связь. Глава фермы оштрафована за нарушение правил пожарной безопасности на 5 тысяч рублей. Но это еще не все: ей придется заплатить 31 тысячу рублей – столько потрачено пожарными на технику, ГСМ и труд.