В Красноярске жалобы на неправильную парковку принимают в ГАИ и мэрии

В Красноярске жалобы на неправильную парковку теперь принимают только через подтвержденные сервисы. Если владелец транспорта оставил его на тротуаре – это к госавтоинспекторам. К ним можно обратиться через официальный сайт ГАИ. Там обращения принимаются круглосуточно. Штраф за такую парковку – 1 тысячу рублей.

А вот если автомобиль оставлен на газоне – это уже в администрацию района. Либо через личный кабинет на портале госуслуг, либо через виртуальную приемную на сайте мэрии. В любом случае должна быть подтвержденная учетная запись.

Таким образом, отправления через обычную электронную почту не принимаются. Это связано с изменениями в федеральном законодательстве, сообщают Gornovosti.