НовостиОбщество4 мая 2026 7:11

В красноярском метро щит «Евгения» работает на глубине 40 метров

Тонеллепроходческий комплекс прошел два километра между двумя станциями
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В красноярском метро тоннелепроходческий механизированный комплекс «Евгения» прошел два километра левого перегонного тоннеля между станциями «Высотная» и «Улица Копылова». Об этом рассказала пресс-служба правительства края.

В настоящее время щит работает глубине 40 метров как раз под Николаевским проспектом. Ему остается около 600 метров в пути.

Отмечается, что работы ведутся сразу в обоих тоннелях. Правый – классическим горным способом. Буквально неделей ранее рабочая бригада выполнила первую технологическую сбойку – соединила старый тоннель (который начали строить в конце 90-х годов и, в конце концов, законсервировали) и нынешний – специальным проходом для прокладки коммуникаций и эвакуации пассажиров.