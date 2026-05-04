В Красноярске в Солонцах началось строительство нового водопровода

В Солонцах, которые в результате муниципальной реформы вошли в состав большого Красноярска, началось строительство водопровода. Как уточнили в администрации города, весь запланированный на этот сезон объем работ должен завершиться по плану к концу осени, а цена вопроса составляет 250 миллионов рублей. Деньги выделены из федерального бюджета по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Рабочие начали готовить траншеи под водопроводные сети от улицы Свободной. К этому времени проложены уже 500 метров. А всего нужно протянуть 24 километра. Готовы 15 комплектов колодцев. Ранее подрядчик подготовил геодезическую основу под укладку трубопроводов, камер и колодцев.

Используемый метод горизонтального бурения максимально сохраняет ландшафт, не создает помех для жителей поселка и после требует минимум благоустройства. Работы выполняет кемеровская фирма.