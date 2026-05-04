Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2026 4:40

В Красноярском крае в магазине конфисковали обувь без маркировки

В Ужуре предприниматель лишился 26 пар сомнительной обуви
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Ужуре предприниматель лишился 26 пар сомнительной обуви. Фото: Роспотребнадзор

В Ужуре предприниматель лишился 26 пар сомнительной обуви. Фото: Роспотребнадзор

В Ужуре сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверили один из местных магазинов. И изъяли из продажи 26 пар женских полусапожек.

Причина – на них не было обязательно кода Data Matrix. Этот код свидетельствует, что товар безопасен для потребителя, поскольку прошел все обязательные этапы проверки на всех стадиях от производства до покупателя. Нет кода – нет гарантии безопасности.

На предпринимателя завели дело об административном правонарушении. До суда на весь подозрительный товар (26 пар общей стоимостью 39 тысяч рублей) был наложен арест. Теперь продавцу нужно будет заплатить штраф и попрощаться с сомнительным товаром.