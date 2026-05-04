В Красноярске организатор преступной группы семь лет бегал от правосудия

В Красноярске организатор преступной группы семь лет бегал от правосудия. Однако силовики хорошо сработали, а удача изменила наркосбытчику – и теперь его дело передают в суд. Подробности рассказали в краевой полиции.

В конце 2018 года ранее несудимый молодой человек (на тот момент ему было 25 лет) решил крупно заработать на продаже наркотиков через интернет. Позвал в свою схему четырех знакомых, разделил функции. Первую оптовую партию приобрели в Санкт-Петербурге, прилетели туда и получили различные виды запрещенки общим весом более 120 грамм (это крупный размер).

Заложили «товар» в сабвуфер и отправили транспортной компанией в Красноярск. На дому фасовали по дозам и раскладывали по тайникам.

Попались они в феврале 2019 года. Вновь слетали в Санкт-Петербург, приобрели особо крупную партию – более 2,5 килограммов. Домой отправили по той же схеме, но уже в стиральной машинке. Правда, по приезду на родную землю их приняли сотрудники УФСБ России по краю.

Организатору криминального бизнеса удалось скрыться. Его объявили в федеральный розыск. А в феврале нынешнего года его нашли в Новосибирске. Предъявили целый «букет» статей.