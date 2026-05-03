В селе Шушенское Красноярского края сгорели 12 дачных домов

3 мая в СНТ №1 села Шушенское сгорели 12 дачных домов. В КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» сообщили, что быстрому распространению огня с сухой травы на постройки способствовал сильный ветер.

На месте работали пожарные подразделения №423 и №421. Информации о погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

За прошедшие сутки в регионе потушили 69 пожаров, из которых 50 — это возгорание сухой травы. Жителей региона призывают ответственно относиться к пожарной безопасности и не сжигать сухую траву и мусор.