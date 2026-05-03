Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2026 9:37

В красноярском Дрокино нашли виновников крупного пожара

В Емельяновском округе установлены лица, причастные к возникновению пала травы
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МЧС

Фото: МЧС

3 мая в красноярском селе Дрокино полицейские нашли и задержали лиц, причастных к возникновению пала травы. В краевом МВД уточнили, что ими оказались двое местных жителей в возрасте 32 лет.

Напомним, что накануне пламя от пала травы уничтожило садовый дом и четыре строения. На месте работали пять единиц техники и 15 сотрудников ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов составили на сельчан протоколы об административном правонарушении по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Теперь мужчинам грозит штраф.