В Красноярском крае затоплены 16 домов и 126 приусадебных участков

На утро 3 мая в Красноярском крае остаются затопленными 16 жилых домов, 126 приусадебных участков и 19 дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.

Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, на реке Большой Кемчуг в селе Большой Кемчуг уровень воды составил 475 сантиметров (опасная отметка — 470 сантиметров).

Возможно достижение опасной отметки на реках Чулым (село Красный Завод и Новобирилюссы) и Усолка (село Троицк).

