В Сосновоборске работникам ЖКХ вернули пять млн рублей задолженности по зарплате

В Сосновоборске судебные приставы взыскали более пяти миллионов рублей заработной платы в пользу работников жилищно-коммунального предприятия. В ГУФССП России по Красноярскому краю сообщили, что всего к ним обратились 38 человек.

Судебный пристав-исполнитель наложил арест на банковские счета организации, вынес постановление о запрете регистрационных действий автомобилей и недвижимости, принадлежащих предприятию-должнику. Кроме того, он назначил исполнительский сбор в 12% от суммы долга.

В итоге сотрудники предприятия получили свои деньги, а организации теперь предстоит заплатить более 190 тысяч рублей исполнительского сбора.

