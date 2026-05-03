НовостиПроисшествия3 мая 2026 4:35

В красноярском Дрокино пламя от пала травы уничтожило садовый дом

За сутки в Красноярском крае потушили 50 палов травы
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МЧС

2 мая в красноярском селе Дрокино пламя от пала травы уничтожило садовый дом и четыре строения. В краевом МЧС уточнили, что пожар начался в 14:48.

На месте работали пять единиц техники и 15 сотрудников ведомства. Сгорела сухая трава на площади 10 га, была угроза распространения на большую площадь.

Пожар ликвидировали в 18:13. К счастью, пострадавших нет. Причина случившегося — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

За прошедшие сутки в регионе потушили 69 пожаров, из которых 50 — это возгорание сухой травы. Спасатели призывают жителей ответственно относиться к пожарной безопасности и не сжигать сухую траву и мусор.