Фото: МЧС

В Красноярском крае за сутки потушили 69 пожаров, из которых 50 — это возгорание сухой травы. Об этом сегодня, 3 мая, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, в Красноярске на улице Урванцева неизвестные подожгли сухую траву, ветер понес пламя на припаркованные рядом автомобили. Ликвидировали возгорание на площади 1,5 гектара, огонь повредил две машины: легковушку и грузовик. При пожаре пострадал мужчина — его госпитализировали с ожогами рук и лица.

На оказание помощи при ДТП сотрудники ведомства выезжали один раз.

На акваториях края зафиксировали происшествие на озере Мокрушенском в Канском округе: трое человек не смогли самостоятельно вернуться с ледового покрова. Им помогли сотрудники регионального подразделения «Спасатель».