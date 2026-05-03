В Красноярске 3 мая ожидается сильный ветер

Сегодня, 3 мая, в центральных и южных муниципальных округах Красноярского края ожидается сильный западный ветер с порывами до 20 метров в секунду, местами — 25 метров в секунду и более. Об этом предупредили специалисты регионального МЧС.
Аналогичную ситуацию прогнозируют на севере (Туруханском и Эвенкийском округе).
От непогоды не прячьтесь под деревьями, у заборов, вблизи строящихся зданий. Лучше всего переждать сильный ветер в подъезде или магазине. Телефон экстренных служб — 112.
Спасатели просят не жечь траву и не разводить открытый огонь.