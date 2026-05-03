Красноярские спасатели в поисках Виктора Потаенкова обследовали 9 км троп

2 мая в национальном парке «Красноярские Столбы» краевые спасатели провели повторные поиски пропавшего 55-летнего Виктора Потаенкова.

Сотрудники учреждения обследовали 2,5 «квадрата» горно-таежной местности и девять километров троп. Мужчину найти не удалось.

Бывший спецназовец пропал еще 9 марта. В тот день Виктор собирался на тренировку, но она отменилась. Тогда горожанин, видимо, решил не сидеть дома и поехал к восточному входу в национальный парк. Там он оставил свой автомобиль и направился на прогулку. С тех пор о мужчине ничего неизвестно.

Если вы видели пропавшего, то позвоните по номерам: 8 (391) 233-47-35, 8-950-99-66-066 или 112.