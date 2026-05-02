В Красноярске снимают продолжение популярного сериала. Фото: "Енисей кино"

В Красноярске снимают продолжение популярного сериала «Наш спецназ». Петербургская компания «Триикс медиа» решила забросить в город на Енисее очередной десант своих героев. Съемки двух фильмов – «Погоня» и «Вызов» - займут несколько недель.

В «Енисей кино» поделились спойлерами. По сюжету информатор майора Кречетова бесследно исчезает в Санкт-Петербурге. Либо его похитили, либо он сам связан с преступниками. Данные геолокации его телефона приводят оперативников в Красноярск, где на его имя забронирован номер в гостинице. Соответственно, оперативная группа летит в столицу Сибири. Более того, местные силовики даже привлекают группу «Трефы» к задержанию опасного торговца оружием.

Для съемок выбрали живописные и узнаваемые локации Красноярска. В частности набережную Енисея, Столбы, тайгу. Премьера серий «Наш спецназ. Красноярск» состоится в эфире Пятого канала в новом телевизионном сезоне.