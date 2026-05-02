В Красноярском крае появится космический научный центр мирового уровня. Об этом в своем канале в «Мах» сообщил губернатор Михаил Котюков. Ранее на федеральном уровне был объявлен конкурс, в котором приняли участие 37 проектов. Их них выбраны только три, в том числе и тот, что был подготовлен учеными края.

Координатором нового учреждения станет Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН. Направление работы - «Бортовая полезная нагрузка»: специалисты займутся разработкой ключевых технологий для космических аппаратов в сфере связи, навигации и дистанционного зондирования. В настоящее время это широко используется в различных сферах экономики, в безопасности и в быту человека.

Из федерального бюджета на поддержку реализации проекта выделят до 320 миллионов рублей. Глава региона отметил, что в молодых ученых появляется возможность заниматься передовой наукой и видеть перспективу, не уезжая из Красноярского края.