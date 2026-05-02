В столице Тувы 10-летняя девочка выпала из окна третьего этажа. Эта информация появилась в социальных медиа, где ее обнаружили правоохранители. По поручению главы СК России региональное подразделение следкома проводит проверку.

Предварительно установлено, что злополучное окно находится в подъезде многоквартирного дома на улице Кочетова города Кызыла. Почему девочка оказалась возле этого окна? Но еще больше интересует, в каком оно было состоянии, что через него выпал ребенок. Этот вопрос адресован к управляющей компании.

Проверка проводится на наличие в действиях (бездействии) управляющей компании признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и\или здоровья потребителей). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.