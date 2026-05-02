Телефонные мошенники пытались украсть у пожилой красноярки 300 тысяч рублей

Сотрудница красноярского банка спасла 75-летнюю женщину от мошенников. Те пытались украсть у бабушки 300 тысяч рублей. Действовали по старой схеме: через мессенджер потерпевшей позвонил якобы сотрудник силового ведомства и сообщил, что ее деньги в опасности. Нужно снять их и перевести на «безопасный счет». Женщина пришла в отделение банка на Красрабе.

Однако менеджер банка в разговоре с клиенткой догадалась, что та напугана и находится под чьим-то влиянием. Спросила, зачем женщине такая сумма сразу, да еще наличными. Та не смогла толком объяснить. На место были вызваны полицейские. Все вместе они смогли открыть пожилой женщине глаза. Она была благодарна за то, что помогли сохранить ей сбережения. Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество».