В Красноярске предлагают вакансию с зарплатой 600 тысяч и 2 миллиона рублей

Самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Красноярске Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске предлагают вакансию с зарплатой 600 тысяч рублей. Столько готова платить стоматологическая клиника врачу стоматологу-терапевту. Причем уже после вычета всех налогов. Не менее привлекательна вакансия агента по недвижимости – до 500 тысяч в месяц на руки. Либо машиниста автокрана – от 442 тысяч рублей на руки. Есть и такая вакансия, как менеджер по продажам металлопроката – от 250 тысяч до 2 миллионов рублей в месяц на руки, после вычета налогов.

Такую выборку сделали аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, изучив данные за апрель. В этом месяце было открыто более трех тысяч вакансий на зарплату от 200 тысяч рублей и выше. Судя по всему, в тренде нынче рабочие профессии – так, 13% вакансий – для водителей, 12% - машинистов, 6 – для разнорабочих.

Это, повторяем, с оплатой от 200 тысяч и выше. Компании, готовые платить столько, занимаются строительством, недвижимостью, добычей ископаемых, металлургией, перевозкой и логистикой.