В Красноярском крае утонули маленький ребенок и 46-летний мужчина

В Красноярском крае в праздничный майский день произошли две трагедии на водоемах. О них рассказали в КГКУ «Спасатель». Первая – в селе Бражное (Канский округ), там на реке Кан утонул малолетний ребенок. Его тело ищут спасатели Канского поисково-спасательного отряда.

Другое происшествие – на реке Есауловка, между Малым Кускуном и Бархатово. Местные жители обнаружили перевернутую одноместную надувную лодку и вещи, плавающие в воде. Установлено, что они могут принадлежать 46-летнему мужчине. Специалисты обследовали 32 километра акватории. Но проблема в том, что вода сейчас очень мутная, поэтому запустить подводный дрон «Оптима» или водолазов не представляются возможными. Поиски мужчины будут продолжены.

- Впереди нас ожидают еще два теплых выходных дня. Просим жителей края соблюдать безопасность при отдыхе у водоемов, следить за детьми, отправляясь на водную прогулку на плавсредстве, обязательно надевать спасательный жилет, - призывают спасатели.