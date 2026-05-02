С начала года жители края передали мошенникам 801 миллион рублей

С начала 2026 года жители Красноярского края передали мошенникам 801 миллион рублей. Жертвами стали 1959 жителей региона. За последнюю неделю зарегистрированы 138 пострадавших, у которых украдено более 97 миллионов рублей.

Вот какие данные приводит краевая прокуратура: в 15 случаях граждане стали жертвами фейковых криптобирж – хотели заработать много и без усилий. 38 жителей края оказались под влиянием лжесторудников спецслужб и организаций, спасавших «благополучие»- переводы на «безопасный счет» (которых не существует) и так далее.

27 человек стали жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины – захотели купить вещи за копейки. 10 пользователей соцсетей доверились сообщениям от аккаунтов друзей и знакомых, просивших одолжить деньги. То есть позвонить и переспросить не могли, а поверили наслово. И в 48 случаях пострадавшие в интернете попались на уловки неустановленных лиц путем обмана.

Было раскрыто 419 ИТТ-преступлений, в суды направлено 228 уголовное дело. Направлено 48 исков о взыскании неосновательного обогащения с дропперов на сумму 17,9 миллионов рублей и одно дело об оспаривании договора займа на сумму 9 тысяч рублей.