Спасатели отыскали на Столбах двух заблудившихся девушек и сняли с них 6 клещей

Фото: КГКУ «Спасатель»

Утром 1 мая две девушки приехали на восточный вход национального парка «Красноярские Столбы», чтобы провести праздник на природе. Во время прогулки они свернули с размеченных дорожек и вскоре поняли, что заблудились. Туристки позвонили по номеру 112.

На их поиски отправились специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда. Больше часа они искали заблудившихся и нашли их у реки Базаиха. Перед тем как вывезти девушек на улицу Свердловскую, спасатели сняли с их одежды шесть клещей.

Посетителей нацпарка просят не сходить с обустроенных дорожек, чтобы не заблудиться и избежать встречи с кровососами.