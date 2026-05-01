Житель Красноярка через суд доказал, что с него взыскивают долги однофамильца

В Красноярске мужчина выплатил крупную сумму долга, но ограничения с него так и не сняли. Более того, выяснилось, что с него ошибочно пытаются взыскать чужие долги. Об этом случае рассказали 1 мая в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Выяснилось, что с истца взыскали более 100 тысяч рублей его задолженности. Деньги были отправлены на счет судебных приставов, однако запреты и ограничения так и не были сняты.

В суде разобрались, что у пристава на исполнении было еще одно производство: на другого должника с такой же фамилией, но уже на сумму более трех миллионов рублей. Пристав решил объединить оба дела в одно. Только вот второе производство относилось вовсе не к первому должнику, а к его однофамильцу, который отбывал наказание в колонии. На погашение его долгов отправили перечисленные приставам истцом средства.

Свердловский районный суд Красноярска признал такие действия незаконными: как объединение дел разных людей, так и зачисление чужих средств в счет долга однофамильца. Точка в этой путанице поставлена. Взыскания с погасившего свои долги человека прекратятся, переплаченное ему вернут, все ограничения снимут.