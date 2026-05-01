В Красноярске отметили Праздник Весны и Труда забегом, митингом и экскурсией

В Красноярске к 1 Мая приурочены самые разные общественные, спортивные и культурные события.

Одним из зрелищных мероприятий стал полумарафон «Первомайский», который начался на Центральной набережной. Спортсмены бежали пять километров и 21,1 километра. В 10:00 стартовали любители на короткую дистанцию, а в 11:00 профессионалы отправились на длинный круг.

На площади у стелы «Город трудовой доблести» на Красрабе, 46, с 11:00 начали работать площадки Федерации профсоюзов края. Ровно в полдень там же пройдет официальное мероприятие в честь Праздника Весны и Труда.

В 12:50 участников этого митинга позовут на трамвайную экскурсию под названием «Город трудовой доблести». Экскурсоводы из молодежного центра расскажут о подвигах красноярцев в тылу в годы Великой Отечественной войны. Трамвай проедет от ДК имени 1 Мая до остановки «Агентство Аэрофлота».

Еще одна праздничная деталь: 1 мая в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00 главные городские часы сыграют мелодию песни «Марш высотников».

