В Железногорске пенсионерка рассчиталась найденной картой за тетради для внуков

В Железногорске суд достаточно мягко наказал пожилую женщину за траты с чужой банковской карты. 1 мая деталями этого уголовного дела поделились в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Пенсионерка нашла на парковке у дома потерянную банковскую карту. Она не обратилась ни в полицию, ни в банк, не стала другими способами искать владельца. Вместо этого женщина сходила в торговый центр и купила там корм для кота, ручки и тетради для внуков, а еще продукты и лекарства. Всего она потратила 3570 рублей 59 копеек. Деньги списались с банковского счета хозяйки карты. Та обратилась в полицию дело дошло до суда.

Обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась и вернула пострадавшей все деньги до копейки. Та просила не наказывать ее строго. Стороны помирились. Однако от уголовного наказания это не освобождает.

Суд признал пенсионерку виновной в краже с банковского счета и назначил за это не реальный срок, а штраф – 100 тысяч рублей. При этом было учтено, что оказавшаяся на скамье подсудимых женщина ранее не имела проблем с законом, а ущерб был небольшим.